आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   river pain
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

नदी का दर्द

Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            न जाने कितने दर्द छुपाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी किनारे-किनारे बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की कोई बात न कहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी प्यास बुझाती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने पत्थर फेंके उस पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने गंदा किया आँचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उसने भेद न माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको दिया अपना निर्मल जल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सीने पर नावें ढोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनों को उस पार पहुँचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आँसू खुद में लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के चेहरे पर सुख लाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी ने पूछा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बोझ उठाती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी रातें चुपचाप रोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह फिर मुस्काती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ कटे तो दर्द सहा उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारे टूटे, फिर भी बहती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान ने जितना दर्द दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही देती रही जिंदगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए कि नदी हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दर्द कोई पढ़ नहीं पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अगर इंसान होती शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो यूँ चुप रहकर जी न पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन लहरों में भी एक कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबका दर्द अपने भीतर रखती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी का नाम नदी की जिंदगानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree