आईना समाज का

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Sarthak Piyush

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                            भीड़ बहुत है दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिलों में खालीपन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर मुस्कान सजी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में फिर भी दर्द छिपा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहते हैं- सब बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सोच बही पुरानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी आज भी डरकर निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कैसी यह आजादी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पड़ोस की लड़की अपने प्रेम के साथ चली जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे चरित्रहीन, बिगड़ी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न जाने क्या-क्या कह देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बेटे की वही गलती हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे समझदार कह देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब की मेहनत सस्ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीर की आवाज बड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाफ की राहें लंबी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दौलत की राहें खड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दूसरों की गलतियाँ गिनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सच भूल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के आँसू देखकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तस्वीरें खींचकर चले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी भूखे को रोटी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी टूटे को थाम लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मजबूर की आवाज बनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो इंसान होना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज तभी बदलेगा सच में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बदलाव हमसे आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली उठाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आईना दिखाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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