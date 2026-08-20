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क्या सच में हम आजाद हैं?

Sarthak Piyush

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                            दिखावे के झंडों और नारों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवाल रह-रह कर उठना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वाकई कट गई गुलामी की बेड़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सिर्फ शासक का चेहरा बदलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक डर से सहमी है रात में बेटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच बोलने पर पाबंदी का साया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक इंसाफ की चौखट पर न्याय महँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक समझो हमने सिर्फ नाम कमाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी नहीं है सिर्फ तारीखों का जश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो हर नागरिक के सम्मान का नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हर झुके हुए हाथ को मिले जब न्याय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही स्वतंत्र देश का सच्चा पैगाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर वो भारत गढ़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर सपना बेखौफ होकर पनपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसानियत ही पहचान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर दिल कहे - में आज़ाद हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा देश भी आजाद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची आजादी न सत्ता से मिलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बदलती कुसिंयों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची आजादी मिलती है न्याय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समानता से, और इंसानियत से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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