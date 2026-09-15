ऐसा बहराइच है मेरा

आओ तुम्हें सुनाए बहराइच की कहानी

यह ऋषि मुनियों की धरती ,

यहां सरयू की बहती धारा,

ऐसा बहराइच है मेरा ....२



चित्तौड़ा झील को देखो गाती वीरों की गाथा

यह सिद्धनाथ की नगरी से जाती जानी पहचानी

पांडव आए वन में यहां शिव की ज्योति जगाई

ऐसा बहराइच है मेरा...२



यहां भर थारू नाचे गए,

यहां की बोली अवधी मीठी

यहां खेतों में देखो तो बारह मास रहे हरियाली

ऐसा बहराइच से मेरा...



कर्तनियाघाट के जंगल में बाघों की सुनो दहाड़े

गुल्लावीर के द्वारे कटते सबके हैं संकट

सिद्ध पीठ मरी माता के द्वारे जो भी जाता

उसकी सभी मुरादे पूरी है हो जाती

ऐसा बहराइच है मेरा....



रयू की नदियों

में बहती प्रेम की धारा

यह राजा सुहेल देव की धरती गाती वीरों की गाथा

ऐसा बहराइच हमारा हो ...२

-संतोष पाल

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2 घंटे पहले