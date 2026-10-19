बुढ़ापे का इलाज

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Santosh Kumar

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                            खाना कम और पानी ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लो तुम स्वयं से ये वादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रोटीन अधिक, शर्करा का त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारीरिक श्रम से कभी ना भाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाहन कम से कम चलाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैदल चलना, ना घबराना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्से पर है, काबु पाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस को कहना हरदम "ना ना"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन की चिंता अब ना करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल हो जाएगी वरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं को दे आहुति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"इगो" से तुम पा लो मुक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे-बड़ों में प्यार बांटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती पर भी नहीं डांटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बातों को कर ले पूरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान कभी ना हो वो बूढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतोष कुमार सिंह द्वारा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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