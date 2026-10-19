दुर्गा पूजा की धूम

आई है ऋतु प्यारी, दुर्गा पूजा की है तैयारी ;

घर-घर में जलते हैं दीये, गूंजती है भक्ति न्यारी।



शेर पर सवार होकर आईं माँ भवानी ;

सब भक्तों को सुनाती हैं वो प्रेम की कहानी।



पंडाल सजे हैं सुंदर और रंग-बिरंगे सारे ;

जगमगा रहे हैं आसमान में चाँद और सितारे।



ढोल और ढाक की थाप गूंजे चारों ओर ;

नाच उठे मन सबका जैसे नाचे कोई मोर।



महिषासुर का वध किया माँ दुर्गा ने जब ;

सभी पापों का सर्वनाश हुआ धरती पर तब।



अष्टमी और नवमी पर होती है विशेष पूजा ;

दुर्गा माँ की महिमा से बड़ा नहीं है कोई दूजा।



नौ कन्याओं को पूजकर भोग लगाते हैं ;

सब मिलकर माँ दुर्गा का गुणगान गाते हैं।



बुराई पर अच्छाई की होती है हमेशा जीत ;

गूंजती रहे सदा अम्बे माँ की ये प्यारी गीत।



दसवें दिन होता है माँ दुर्गाजी का विसर्जन ;

सब नम आँखों से करते हैं श्रद्धा-सुमन अर्पण।



खुशियाँ मनाओ सब मिलकर आज के दिन ;

कोई भी न रहे उदास माँ दुर्गा के पूजन बिन।





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53 मिनट पहले