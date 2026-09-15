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कौन कहाँ से आया, और कहाँ चला गया

sanserpal singh

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                            कौन कहाँ से आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहाँ चला गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सवाल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल ही रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने महापुरुष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरा पर जन्म ले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने जीवन का रहस्य जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे अपने साथ ले गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने सत्य को समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने जीवन को पढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने जग को राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी ने मौन रहकर सब कुछ सहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियाँ बदलती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानियाँ बनती रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस अनंत यात्रा का रहस्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी वहीं का वहीं रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी आए हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल ठहरने के लिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन चले जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पीछे बस कुछ यादें छोड़कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन कहाँ से आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहाँ चला गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सवाल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल ही रह गया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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