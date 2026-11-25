सवालों के कटघरे में

हर सवाल का कठघरा

नारी आगे बढ़ती है,

पीछे चलता मर्द जात,

हर जीत के शोर में भी,

अनसुनी रहती उसकी बात ।



घर की दीवारें जब ,

अपनों से ही दरक जाती हैं,

तो बँटवारे की हर तोहमत,

मर्द के हिस्से आती है ।



ज़मीन पर लकीरें खींचकर,

हदें और सरहदें बनाती हैं,

रिश्तों की उलझी डोर में,

न जाने कितनी गाँठें लगाती हैं ।



रिश्तों में ज़हर घुलता है,

इल्ज़ाम मर्द पर आता है,

कोई अपना ही घर तोड़े,

तो दोषी मर्द कहलाता है ।



अपनों को अपनों से लड़ाकर,

रिश्तों में दरारें डालती हैं,

जब उजड़ता है कोई आशियाना,

उँगलियाँ मर्द पर उठती हैं ।



कभी माँ का रूप धरती हैं,

कभी बहन बनकर आती हैं,

कभी पत्नी के रिश्ते में,

अपनी ही शर्तें चलाती हैं ।



खामोश रहे तो बुज़दिल,

बोले तो बदतमीज़ कहलाता है,

अपने ही घर के भीतर,

मर्द हर रोज़ कटघरे में आता है ।



अजीब दस्तूर है दुनिया का,

अजीब इसके रीत-रिवाज़,

फ़ैसला होने से पहले ही,

सुना दिया जाता है इल्ज़ाम ।



बोले तो अत्याचारी,

चुप रहे तो नाकारा,

हर तरफ़ सवालों में घिरा,

मर्द करे भी तो क्या बेचारा ?



इंसाफ़ के तराज़ू में,

बराबरी का पलड़ा कहाँ है ?

हर रिश्ते में हक़ की बातें हैं,

पर मर्द का हक़ कहाँ है ?

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एक घंटा पहले