हर सवाल का कठघरा
नारी आगे बढ़ती है,
पीछे चलता मर्द जात,
हर जीत के शोर में भी,
अनसुनी रहती उसकी बात ।
घर की दीवारें जब ,
अपनों से ही दरक जाती हैं,
तो बँटवारे की हर तोहमत,
मर्द के हिस्से आती है ।
ज़मीन पर लकीरें खींचकर,
हदें और सरहदें बनाती हैं,
रिश्तों की उलझी डोर में,
न जाने कितनी गाँठें लगाती हैं ।
रिश्तों में ज़हर घुलता है,
इल्ज़ाम मर्द पर आता है,
कोई अपना ही घर तोड़े,
तो दोषी मर्द कहलाता है ।
अपनों को अपनों से लड़ाकर,
रिश्तों में दरारें डालती हैं,
जब उजड़ता है कोई आशियाना,
उँगलियाँ मर्द पर उठती हैं ।
कभी माँ का रूप धरती हैं,
कभी बहन बनकर आती हैं,
कभी पत्नी के रिश्ते में,
अपनी ही शर्तें चलाती हैं ।
खामोश रहे तो बुज़दिल,
बोले तो बदतमीज़ कहलाता है,
अपने ही घर के भीतर,
मर्द हर रोज़ कटघरे में आता है ।
अजीब दस्तूर है दुनिया का,
अजीब इसके रीत-रिवाज़,
फ़ैसला होने से पहले ही,
सुना दिया जाता है इल्ज़ाम ।
बोले तो अत्याचारी,
चुप रहे तो नाकारा,
हर तरफ़ सवालों में घिरा,
मर्द करे भी तो क्या बेचारा ?
इंसाफ़ के तराज़ू में,
बराबरी का पलड़ा कहाँ है ?
हर रिश्ते में हक़ की बातें हैं,
पर मर्द का हक़ कहाँ है ?
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एक घंटा पहले
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