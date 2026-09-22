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क्या मिला कर के शिकायत

Sanjeev Sharma

Sanjeev Sharma

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                            क्या मिला करके शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुल के बेवफ़ाई करने लगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते थे, तुम जिसे अपनी मोहब्बत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको इक पल भी न लगा, तुमको भूलने में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत जिसे तुम कहते थे जान की अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आज तुम्हें गुज़रा हुआ कल कहने लगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मिला करके शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुल के बेवफ़ाई करने लगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वफ़ाओं की हसरत में रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हो के बेवफ़ा, तुम्हें छोड़कर चलते बने।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मिला तुमको करके शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो यूँ खुलकर बेवफ़ाई करने लगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ठिठक कर वहीं रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो देखते ही देखते तुमसे किनारा कर गए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उनकी राहों में उम्मीद लिए बैठे रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम्हारी राहों से ही गुज़रकर चले गए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रिश्ते को आख़िरी साँस तक निभाते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक पल में हर रिश्ता भुलाकर चले गए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आज भी उसी मोड़ पर ठहरे हुए हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो न जाने कितनी दूर निकलकर चले गए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संजीव शर्मा ज़ख़्मी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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