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बन ले नींव उपल रे बंदे

Sanjay Nirala

Sanjay Nirala

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                            बन ले नींव उपल रे बंदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ले नींव उपल रे बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना-अज्ञात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत खो तू पहचान स्वयं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर मान विसात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ले नींव उपल रे बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना-अज्ञात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी-खुशी सह ले सीने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी-भरकम भार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ऊपर खड़ी रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमारत भी हज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तेरा कोई न जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हो तेरा बखान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अपने कर्म-राह पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देना हरदम ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ले नींव उपल रे बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना-अज्ञात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत खो तू पहचान स्वयं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर मान विसात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा ले आश्रय कष्ट-सहन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रख मन में मैल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीर्ष जड़े सभी पत्थरों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काहे करे झमेल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा उड़ेली जाती उनपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौकिक सारी शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींव रहे गुमनाम सदा ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मान महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 3
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सहता है भार जगत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही भवन आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-तपस्या जिसकी पूँजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सच्चा सरदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम मिटे तो मिट जाने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म न जाए व्यर्थ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींव बने जो औरों खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जीवन का अर्थ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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आदि-अनादि यही संदेशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म रहे अविराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचाई पर जो दिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ उन्हीं का धाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ले नींव उपल रे बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना-अज्ञात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहे 'निराला' मिटे नाम तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर कर्म साक्षात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन ले नींव उपल रे बंदे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना-अज्ञात...।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संजय निराला
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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