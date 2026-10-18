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प्रेम एक संघर्ष

Sanjal Kaithvas

Sanjal Kaithvas

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            है अभिसिप्त व्यथा जो मेरे मन मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे हरि मैं किसको बतलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी हो यदि चाह मेरी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों विन्ध्य प्यारी को ललचाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है चाह मुझे जिसकी चाहत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बार-बार चहचाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ती उसकी कटु-क्रंदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जाते-जाते किससे कह जाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मातृभूमि इस धरा जगत की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस समाज को क्या सिखलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो युग्मों को अलग करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे यह नीरस क्या गवाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन सी कुँवारी का क्या दोष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कटु पत्थर किससे पिसवाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है पलकों के पावस से सिंचित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरा कुंज पर किसको बैठाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उर के नुकीले काँटों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसको टहलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है शीतलता यदि इस जल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्यों सांजल सा जल जाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पूरी हो चाह मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे हरि मैं जीते जी मर जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया मानती अपने मान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मैं सबको मनाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको एक साथ ले चलूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे बेड़े कहाँ से लाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मर्यादाओं के झरनों में बहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपना वंश उगाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चय ही फलती शाखाओं के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर को कटवाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं बैठकर हाथ मलूँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर खुद को पछताऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर की रोटी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं किससे बेलवाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं रणभूमि में आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कर्ण बन जाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो निज जननी के हाथों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं हन्ता जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन के प्रश्नों को मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य क्षितिज से लौटाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ हमारा निश्चित हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारिल बन मैं उड़ जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुचित प्रमोद की धार बन मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेहिल तरंगों में लहराऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो पूरी यदि चाह मेरी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे हरि क्यों भाग्य जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन ही मर्मज्ञों का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर क्या इठलाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है अभिसिप्त व्यथा जो मेरे मन मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे हरि मैं किससे बतलाऊँ॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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