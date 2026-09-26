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जो जितना निर्दय पाखंडी

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            दुर्बल ही तो मारे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी कोई विपदा आती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल की लाशों पर हँसना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति को भी है भाती ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप बहुत करते हैं वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म लेते जो निर्धन घर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते निर्धन, जीते निर्धन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्धन ही वे जाते मर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जितना निर्दय पाखंडी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उसी की होती पूजा ? स्वार्थ ही जिनका धर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धर्म ना उनका दूजा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव को है तौला जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पर केवल धन से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन दीन की सेवा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पर निश्छल मन से ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब समेट निज गृह के अंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते हैं सदा जो मद में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल को वे सीख हैं देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा करो तुम हद में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ रहित सच्चा है जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सबके मन को बहलाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच मानो यहाँ वही साथियों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्दयता से कुचला जाता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशान क्यों रहता सत्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा-सदा से इस जग में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कंटक है बिछे हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग पर उसके मग में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छली पाखंडी जग में हैं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते कुत्सित कर्म घनेरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाल सजाकर जाते वे ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर सांझ-सवेरे ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अबोध अभिशाप भोगते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा खुदा कहो ना !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो बोलो, पत्थर जैसे–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम मौन रहो ना ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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