सतलज, रावी, चिनाव, वितस्ता,

नदियों को तुम स्वच्छ रखो,

इनमें कचड़ा ना डालो।

झींगा,केकड़ा,मछली,कछुआ

जितना चाहो पलो ।।



पशुओं को ना धोओ इनमें,

कपड़े करो साफ ।

गंदा करे जो इन नदियों को,

कभी ना करता ईश्वर माफ़।।



इन नदियों में छोटे-बड़े,

अगड़ित जीव हैं रहते ।

हम मानव की गलती से,

कितने दुःख वे सहते।।



इन नदियों का जल पीकर,

पशु बुझाते प्यास ।

गर्मी से आकुल खग-कुल का

यही है अंतिम आस।।



फसल सींचते मीठे जल से,

कृषक अनेक-अनेक।

कुछ लोग करते गंदा इनको

कूड़े-कचड़े फेंक ।।



कह अबोध करते स्नान,

साधू, संत, फकीर।

मुड़कर पीछे देख लो,

तुलसी, सूर, कबीर ।।



थे कृष्ण नहाते यमुना जी में,

सरयू में रघुबीर ।

हरिश्चंद्र ने गंगा तट पर,

माँगा पत्नी से चीर ।



गंगा जी के पावन जल में,

खूब नहाते भोले ।

संगम पर गंगा, यमुना के

आ सभी पाप धो ले ।।



सतलज, रावी, चिनाव, वितस्ता,

कृष्णा और कावेरी ।

झट से सीखो इनके नाम,

करो ना तुम अब देरी ।।



झेलम, क्षिप्रा, सिंधु, घाघरा

ब्रह्मपुत्र और कोसी ।

परोपकार हैं जग का करतीं,

जन के पाप भी धोती ।।



मृदुजल पीकर अंजलि भर,

पथिक तृप्त हो जाते।

तट पर इनके ऋषि-मुनि,

सुधि-बुद्धि हैं खो जाते ।।



करें प्रतिज्ञा हम अबोध,

स्वच्छ रखेंगे इनको ।

जो भी कचड़ा डाले इनमें,

मिल समझाएंगे उनको।।

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