सतलज, रावी, चिनाव, वितस्ता,

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Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            नदियों को तुम स्वच्छ रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें कचड़ा ना डालो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झींगा,केकड़ा,मछली,कछुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना चाहो पलो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशुओं को ना धोओ इनमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े करो साफ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंदा करे जो इन नदियों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ना करता ईश्वर माफ़।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन नदियों में छोटे-बड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगड़ित जीव हैं रहते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मानव की गलती से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने दुःख वे सहते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन नदियों का जल पीकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु बुझाते प्यास ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी से आकुल खग-कुल का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है अंतिम आस।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल सींचते मीठे जल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृषक अनेक-अनेक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग करते गंदा इनको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूड़े-कचड़े फेंक ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह अबोध करते स्नान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधू, संत, फकीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुड़कर पीछे देख लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी, सूर, कबीर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे कृष्ण नहाते यमुना जी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरयू में रघुबीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिश्चंद्र ने गंगा तट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगा पत्नी से चीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा जी के पावन जल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब नहाते भोले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगम पर गंगा, यमुना के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ सभी पाप धो ले ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतलज, रावी, चिनाव, वितस्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्णा और कावेरी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झट से सीखो इनके नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो ना तुम अब देरी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झेलम, क्षिप्रा, सिंधु, घाघरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मपुत्र और कोसी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परोपकार हैं जग का करतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन के पाप भी धोती ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृदुजल पीकर अंजलि भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथिक तृप्त हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट पर इनके ऋषि-मुनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधि-बुद्धि हैं खो जाते ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें प्रतिज्ञा हम अबोध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ रखेंगे इनको ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी कचड़ा डाले इनमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल समझाएंगे उनको।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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