मम्मी मुझे बताओ ना

क्यों इतना कोहराम मचा है,

मम्मी मुझे बताओ ना!

दीन-हीन की दशा लचर है,

कोई उन्हें सताओ ना ।

क्यों इतना कोहराम मचा है,

मम्मी मुझे बताओ ना !



तीन सौ सत्तर धारा क्या है,

क्या है तीन तलाक ?

मंदिर, मस्जिद के झगड़े में,

कितने हुए हलाक ।



क्यों लोग आपस में लड़ते,

क्यों करते हड़ताल ?

तोड़-फोड़, आगजनी और

यहाँ होते रोज बवाल।



कौन सिखाता हिंदू ,मुस्लिम को,

करना आपस में बैर ?

बिना मिटाए भेदभाव को,

नहीं किसी की खैर।



क्या इतनी सी समझ नहीं है,

अपने देश के लोगों को ?

क्यों बढ़ाते दीन जनों के,

अगणित कष्ट और रोगों को ?



झुलस रहे क्यों गली,मोहल्ले

जाति धर्म की आग में ?

केवल घुट-घुट कर जीना है,

क्या निर्धन के भाग में !



मिलकर रहते हम सब,

एक दूजे के संग ।

जाति धर्म है भिन्न हमारी,

विविध रूप और रंग ।



फिर भी हम सब हिंदी एक,

आपस में प्रेम जताओं न,

क्यों इतना कोहराम मचा है ?

मम्मी मुझे बताओ ना !

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47 minutes ago