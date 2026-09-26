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मम्मी मुझे बताओ ना

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            क्यों इतना कोहराम मचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी मुझे बताओ ना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-हीन की दशा लचर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उन्हें सताओ ना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतना कोहराम मचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी मुझे बताओ ना !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन सौ सत्तर धारा क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है तीन तलाक ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर, मस्जिद के झगड़े में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने हुए हलाक ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लोग आपस में लड़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों करते हड़ताल ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़-फोड़, आगजनी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ होते रोज बवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सिखाता हिंदू ,मुस्लिम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करना आपस में बैर ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना मिटाए भेदभाव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी की खैर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इतनी सी समझ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने देश के लोगों को ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बढ़ाते दीन जनों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगणित कष्ट और रोगों को ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलस रहे क्यों गली,मोहल्ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति धर्म की आग में ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल घुट-घुट कर जीना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या निर्धन के भाग में !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर रहते हम सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूजे के संग ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति धर्म है भिन्न हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विविध रूप और रंग ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम सब हिंदी एक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपस में प्रेम जताओं न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतना कोहराम मचा है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी मुझे बताओ ना !
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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47 minutes ago

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