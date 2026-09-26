क्यों इतना कोहराम मचा है,
मम्मी मुझे बताओ ना!
दीन-हीन की दशा लचर है,
कोई उन्हें सताओ ना ।
क्यों इतना कोहराम मचा है,
मम्मी मुझे बताओ ना !
तीन सौ सत्तर धारा क्या है,
क्या है तीन तलाक ?
मंदिर, मस्जिद के झगड़े में,
कितने हुए हलाक ।
क्यों लोग आपस में लड़ते,
क्यों करते हड़ताल ?
तोड़-फोड़, आगजनी और
यहाँ होते रोज बवाल।
कौन सिखाता हिंदू ,मुस्लिम को,
करना आपस में बैर ?
बिना मिटाए भेदभाव को,
नहीं किसी की खैर।
क्या इतनी सी समझ नहीं है,
अपने देश के लोगों को ?
क्यों बढ़ाते दीन जनों के,
अगणित कष्ट और रोगों को ?
झुलस रहे क्यों गली,मोहल्ले
जाति धर्म की आग में ?
केवल घुट-घुट कर जीना है,
क्या निर्धन के भाग में !
मिलकर रहते हम सब,
एक दूजे के संग ।
जाति धर्म है भिन्न हमारी,
विविध रूप और रंग ।
फिर भी हम सब हिंदी एक,
आपस में प्रेम जताओं न,
क्यों इतना कोहराम मचा है ?
मम्मी मुझे बताओ ना !
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47 minutes ago
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