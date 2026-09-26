मूर्ति कुछ प्रतिक्रिया न करता

मम्मी जरा इधर भी देखो,

माँग रहे ये कैसे भीख ।

बैठे हैं ये पंक्ति बनाये,

रहे हैं इनके बच्चे चीख।।



कपड़े बिलकुल फटे–पुराने,

पकड़े हाथ कटोरे ।

लोग फेंकते जो भी कुछ,

ये कैसे उन्हें बटोरे ।।



क्यों मांगते ये लोग भीख?

मम्मी मुझे बताओ न !

हाथ फैलाया है वह बालक,

पैसे दे उसे हटाओ न।।



बेटा! यह लोग बहुत गरीब हैं,

दाने-दाने को मोहताज ।

तन ढकने को वस्त्र नहीं,

खुदा बचाए इनकी लाज।।



इन्हें गरीब बनाया किसने ?

जब ये भी ईश्वर की संतान।

मम्मी! यह तो अन्याय है,

ये जियेंगे कैसे सीना तान ।।



बेटा! यह कुदरत की लीला,

जिसे कोई समझ ना पाया ।

कब, कैसे, क्यों, किसको, कैसा

किसके लिए बनाया ।।



मम्मी मंदिर में कुछ लोग,

दान चढाते कितना ।

इन गरीबों का पेट भरे,

क्यों देते न इनको इतना।।



मंदिर में चढ़ाने से बेहतर,

इन दुखियों को देना है ।

मदद करना इन असहयों का,

उनके दुःख को लेना है।।



पत्थर की मूर्ति से अच्छे,

ये भगवान हमारे हैं ।

देखो न! कुछ पाने खातिर,

कैसे हाथ पसारे हैं ।।



मूर्ति कुछ प्रतिक्रिया न करता,

चाहे कितना प्रसाद चढ़ावें।

एक-दो रुपए पाकर भी, यह

आशीर्वाद को हाथ बढ़ावें।।



देते लाख दुआएं ये,

एक रुपए के बदले ।

पर मानव कितना अबोध,

मुँह फेर, बढ़ ले।।

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