मूर्ति कुछ प्रतिक्रिया न करता,

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Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मम्मी जरा इधर भी देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँग रहे ये कैसे भीख ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे हैं ये पंक्ति बनाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे हैं इनके बच्चे चीख।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े बिलकुल फटे–पुराने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़े हाथ कटोरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग फेंकते जो भी कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसे उन्हें बटोरे ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मांगते ये लोग भीख?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी मुझे बताओ न !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ फैलाया है वह बालक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे दे उसे हटाओ न।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा! यह लोग बहुत गरीब हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाने-दाने को मोहताज ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन ढकने को वस्त्र नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा बचाए इनकी लाज।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें गरीब बनाया किसने ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ये भी ईश्वर की संतान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी! यह तो अन्याय है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जियेंगे कैसे सीना तान ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा! यह कुदरत की लीला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई समझ ना पाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब, कैसे, क्यों, किसको, कैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए बनाया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी मंदिर में कुछ लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान चढाते कितना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन गरीबों का पेट भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों देते न इनको इतना।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में चढ़ाने से बेहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दुखियों को देना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदद करना इन असहयों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके दुःख को लेना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की मूर्ति से अच्छे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भगवान हमारे हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो न! कुछ पाने खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हाथ पसारे हैं ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूर्ति कुछ प्रतिक्रिया न करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कितना प्रसाद चढ़ावें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दो रुपए पाकर भी, यह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद को हाथ बढ़ावें।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देते लाख दुआएं ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रुपए के बदले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मानव कितना अबोध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह फेर, बढ़ ले।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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