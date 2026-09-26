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सूख जाते हम बच्चों के तन।।

Sanjai kumar

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                            गर्मी में जब लू चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख जाते हैं खेत,बाग,वन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख जाती धरती की दूब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख जाते हम बच्चों के तन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म हवा के झोंके संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती है जब लू ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्द चिंगारी बन जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तपने लगती भू ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वांस लेना कठिन हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता तन पसीने से तर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्बल जीव-जंतु और मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते कितने तड़प के मर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग कहीं जब लग जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते गाँव के गाँव ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीड उजड़ जाता है जिनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता उनको कहीं न ठाव ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग तड़पते, मिले कहीं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक टुकड़ा भी छाँव ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षी पानी को व्याकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौवे करते दिन भर काँव ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन अबोध पशुओं पर प्रभु !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरस थोड़ा सा खाओ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद करो अब आतप ढाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ठण्डे जल बरसाओ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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