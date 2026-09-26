ताजी ढकी चीजों को खाकर, बन सकते हो वीर ।।

मत खाना तुम चाट-पकौड़े,

वरना होगे तुम बीमार ।

आइसक्रीम भी मत खाना,

हो जाएगा तुम्हें बुखार ।।



खुली बिकती जो भी चीज,

धूल भठी होती उन पर ।

कहाँ-कहाँ से मक्खियाँ आकर,

बैठी होती हैं उन पर ।।



सदा ढकी चीजें ही खाना,

पीना ढका हुआ तुम नीर।

खुली चीज तुम कभी न खाना,

हो खोवा या भले पनीर।।



घर की चीजें अच्छी होती,

सेंवई हो या खीर ।

ताजी ढकी चीजों को खाकर,

बन सकते हो वीर ।।



जंक-फूड खाने से भी,

बच्चों रहना बचकर ।

अधिक चटपटी तीखी-मीठी,

चीजों से भी रहना हटकर ।।



खान-पान पर ध्यान दिए तो,

सदा रहोगे स्वस्थ ।

कह अबोध यदि खाए कच-बच,

तो होगे तुम अस्वस्थ ।।

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