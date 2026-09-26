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ताजी ढकी चीजों को खाकर, बन सकते हो वीर ।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            मत खाना तुम चाट-पकौड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना होगे तुम बीमार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइसक्रीम भी मत खाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाएगा तुम्हें बुखार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली बिकती जो भी चीज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल भठी होती उन पर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ-कहाँ से मक्खियाँ आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठी होती हैं उन पर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा ढकी चीजें ही खाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीना ढका हुआ तुम नीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली चीज तुम कभी न खाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो खोवा या भले पनीर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की चीजें अच्छी होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेंवई हो या खीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताजी ढकी चीजों को खाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन सकते हो वीर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंक-फूड खाने से भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों रहना बचकर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिक चटपटी तीखी-मीठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीजों से भी रहना हटकर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खान-पान पर ध्यान दिए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा रहोगे स्वस्थ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह अबोध यदि खाए कच-बच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो होगे तुम अस्वस्थ ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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