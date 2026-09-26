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देश हमारा अपना है

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            जहां से न्यारा सबसे प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश हमारा अपना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी झुके ना इसका सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हमारा सपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल-कल करती यहाँ की नदियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर झरते झरना हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम कोकिलों का कूँ-कूँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन को हरना है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्च मनोबल अपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी रक्षा में नित हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुवन-भाष्कर सा तपना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू ,मुस्लिम, सिख, इसाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बांधे रखना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता, अखंडता हेतु हिंद के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन को साधे रखना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निम्न सोच वाले लोगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम, हमें भड़काना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूट डालकर हम अपनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पाँव जमाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीन भावना वालों सुन लो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब ने मिल ठाना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-चारा व प्रेम भावना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपस में हमें बढ़ाना है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुष्ट, हर जालिम को अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव तले कुचल देंगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशद्रोहियों संभलो वरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसक समान मसल देंगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़-लिख कर विद्वान बने हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश का मान बचाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँपे थर-थर दुश्मन जिससे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा स्वांग रचाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिंद, जय भारत माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशि-दिन हमको जपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से न्यारा, सबसे प्यारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश हमारा अपना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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