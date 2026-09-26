देश हमारा अपना है

जहां से न्यारा सबसे प्यारा,

देश हमारा अपना है ।

कभी झुके ना इसका सर,

यही हमारा सपना है।



कल-कल करती यहाँ की नदियाँ,

झर-झर झरते झरना हैं।

काम कोकिलों का कूँ-कूँ से,

सबके मन को हरना है ।।



हिमगिरि के उत्तुंग शिखर सा,

उच्च मनोबल अपना है।

इसकी रक्षा में नित हमको,

भुवन-भाष्कर सा तपना है।।



हिंदू ,मुस्लिम, सिख, इसाई

सबको बांधे रखना है ।

एकता, अखंडता हेतु हिंद के,

जन-जन को साधे रखना है।।



निम्न सोच वाले लोगों का

काम, हमें भड़काना है ।

फूट डालकर हम अपनों में,

अपना पाँव जमाना है।।



हीन भावना वालों सुन लो!

हम सब ने मिल ठाना है ।

भाई-चारा व प्रेम भावना,

आपस में हमें बढ़ाना है ।।



हर दुष्ट, हर जालिम को अब,

पाँव तले कुचल देंगे ।

देशद्रोहियों संभलो वरना,

मसक समान मसल देंगे।।



पढ़-लिख कर विद्वान बने हम,

देश का मान बचाना है।

काँपे थर-थर दुश्मन जिससे,

ऐसा स्वांग रचाना है।



जय हिंद, जय भारत माता,

निशि-दिन हमको जपना है।

जहाँ से न्यारा, सबसे प्यारा

देश हमारा अपना है।।





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53 मिनट पहले