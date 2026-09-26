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पड़ जाओ ना कहीं बीमार।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            दादा,दादा क्या पढ़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे आप अकेले में ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़ो हाथ मेरा आओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते हैं हम मेले में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कहते हैं पापा ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ना नहीं झमेले में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-रात आप गड़बड़ करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख दूं क्या तुम्हें तबेले में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चिंता मत करो आप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रहूँगा मैं हरदम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना-पानी मैं दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करूँगा सारे ग़म।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन ऐसे आप ले गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंगे, मेले में पापा को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब भी आती बात आपकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे क्यों जाते हैं आपा खो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा! बस कर रहने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना पड़ेगी तुझको मार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाप तुम्हारा जब जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ जाओगे तुम बीमार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादा चिंता छोड़ो आप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ खाते हैं केले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना बेटा, थोड़ा सा तूँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले थोड़ा दम तो ले लें।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ चरखा झूले दादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो आए ना चक्कर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिसल जाए ना पाँव कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ना थोड़ा सा बचकर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे समझता है तूँ पगले!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब भी नहीं है भूला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी जाते मेला बचपन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे खूब झूलते झूला।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोलगप्पे खाओगे दादा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कैसे? नहीं एक भी दाँत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप बे छोरे ! क्या कहता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाऊंगा दस-पाँच।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो दादा, खास रहे ना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया सारा मजा बेकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाँत नहीं तो घोंट लिए क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ जाओ ना कहीं बीमार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहता बेटा बबलू!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी घोंट सकता हूं चाट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर,पापा से मत कहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना खाओगे तुम डांट ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या दादा ? इतना अबोध हूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब चलो चलें हम घर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ बेटा! तुझको पाकर तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गया भवसागर तर ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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