पॉकेट क्यों मेरा कुतर दिए?

बैग हमारे तुमने कुतरे,

चप्पल जूते भी कुतर दिये।

क्या दुश्मनी मुझसे तेरी,

पॉकेट क्यों मेरा कुतर दिए?



कैसे जाऊं मैं स्कूल,

कॉपी-किताब गिर जाएंगे।

पॉकेट जूते फटे देखकर,

सर तो मुझसे चिढ़ जाएंगे ।।



क्यों रात को गड़बड़ करते ?

खड़बड़-खड़बड़ इधर-उधर।

पूरा घर रद्दी भर देते,

छुप जाते ना पता किधर ।।



खुरखुर करते पूरी रात,

सोना कर देते दुश्वार ।

जी तो करता हड्डी तोड़ूं ,

पटक के मारूं इतनी मार।।



डब्बे कुतरे, कागज कुतरे

कुतर दिए तुमने अनाज ।

टूटी तस्वीर देख पापा तो,

गुस्से होंगे कितने आज ।।



मान जाओ ऐ चूहे राजा !

अब ना करो शरारत ।

मम्मी आग बबूला हाेंगी,

देख तुम्हारी यह आदत।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 मिनट पहले