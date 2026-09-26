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पॉकेट क्यों मेरा कुतर दिए?

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            बैग हमारे तुमने कुतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चप्पल जूते भी कुतर दिये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या दुश्मनी मुझसे तेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पॉकेट क्यों मेरा कुतर दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे जाऊं मैं स्कूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉपी-किताब गिर जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पॉकेट जूते फटे देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर तो मुझसे चिढ़ जाएंगे ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों रात को गड़बड़ करते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़बड़-खड़बड़ इधर-उधर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा घर रद्दी भर देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुप जाते ना पता किधर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुरखुर करते पूरी रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोना कर देते दुश्वार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी तो करता हड्डी तोड़ूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटक के मारूं इतनी मार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डब्बे कुतरे, कागज कुतरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुतर दिए तुमने अनाज ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी तस्वीर देख पापा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्से होंगे कितने आज ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान जाओ ऐ चूहे राजा !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना करो शरारत ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी आग बबूला हाेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख तुम्हारी यह आदत।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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