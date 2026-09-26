हरे द तूं उनकर अब परनवां हो

ला द तिरंगा रंग झंडवा ए पापा !

जाये चाहतानी हम सीमवां पे हो–

आज काम बा ।



घुस आइल दुश्मनवां,

तोड़ब उनकर अरमनवां,

हरे द तूं उनकर अब परनवां हो,

आज काम बा ।



ला द तिरंगा रंग झंडवा ए पापा !

जाये चाहतानी हम सीमवां पे हो,

आज काम बा।



देख होखे गोलाबारी,

दिन पर दिन होखे बमबारी,

तोड़े द तूं उनकर अब गुमनवां हो,

आज काम बा।



ला द तिरंगा रंग झंडवा ए पापा !



जाये चाहतानी हम सीमवां पे हो,

आज काम बा ।



घर में घुस के ऊ ललकारे,

केतने लोग के देख मारे,

आज मरोड़े द तूं उनकर गरदनवां हो,

आज काम बा ।



ला द तिरंगा रंग झंडवा ए पापा !

जाये चाहतानी हम सीमवां पे हो,

आज काम बा ।।

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44 मिनट पहले