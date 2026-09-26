भोजपुरी –३

मुझे बंदूक दिला दे रे,

ओ भैया हमारे !

सीमा पे जा करके मेरे भाई,

मैं करूंगा रखवारी ।

घुस आने ना पाए कोई,

देखो पापी, अत्याचारी ।

तुझे मैं… तुझे मैं…

तुझे मैं सुरक्षित बना दूं रे,

ओ भैया हमारे !



मुझे बंदूक दिला दे रे,

ओ भैया हमारे !



देखो मारे कितने लोग,

कैसा बढ़ा नफरत का रोग,

अब इनको सबक सिखाऊंगा,

जीते त्रिलोक दिखाऊंगा,

तुझे मैं… तुझे…मैं

तुझे चैन की नींद सुलाऊँ रे,

ओ भैया हमारे !

मुझे बंदूक दिला दे रे,

ओ भैया हमारे !



प्रतिदिन करते खून खराबा,

कितने मरते चाचा–बाबा,

अब इनको खूब लताडूंगा,

दौड़ा कर घर में मरूँगा ।

तुझे मैं… तुझे मैं …

तुझे निष्कंटक राज दिला दूं रे,

ओ भैया हमारे !

मुझे बंदूक दिला दे रे,

ओ भैया हमारे ।।

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