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परिजन का भी जीवन नष्ट।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            अस्पताल में होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विविध मरीजों की सेवा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य कमाते नर्स व डॉक्टर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले दुआओं की मेवा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने डॉक्टर और नर्सें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन अस्पतालों में रहते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-रात मरीजों की सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे मन से करते ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई बीमार हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल तब ही वह जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती दवा वहाँ पर उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक-ठाक हो घर को आता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेकअप करके डॉक्टर उनको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देता सही सटीक दवा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दवाई मीठी होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ होतीं कड़वा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखभाल करती हैं नर्सें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर पर जो पड़े मरीज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी भी देखरेख वे करतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हैं निर्बल और गरीब ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह अबोध निर्धन को देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा व रोटी दाल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाल-चाल दुखियों का लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाकर के तुम अस्पताल।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल में दिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर मरीज ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा को कैसे तड़प रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल और गरीब ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की टांगे कटी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सर पर है पट्टी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई करता दिन भर उल्टी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई बेड पर सू-सू टट्टी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे-कैसे दुःखों के मारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ से आए यह बेचारे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना जटिल जीवन जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे यह यहाँ खाते-पीते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके संग इनके परिजन भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी जिल्लत झेल रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर सुखी वह पैसे वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मस्ती से खेल रहे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ईश्वर ! क्यों देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-हीन को कष्ट ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरीज के संग हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिजन का भी जीवन नष्ट।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे रब! इनके कष्ट हरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अबोध तेरे बच्चे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके बदले मुझे सताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाएं यह सब अच्छे ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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