पर गिरना नहीं आता कह नहीं सकता

उतर सकता हूँ

पर गिरना नहीं आता

कह नहीं सकता

फिरना नहींं आता

-कुँवर

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37 मिनट पहले