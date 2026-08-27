थे अंक शून्य

सेवा देकर साठ वर्ष तक

दिया सत्रांत परीक्षा

आंतरिक मूल्यांकन में

थे अंक शून्य

छोड़ संस्था को देखा था

बस खुद की इच्छा

-कुँवर संदीप सिंह

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एक घंटा पहले