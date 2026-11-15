बंदूक की गोलियों से विचलित हुए बिना

एक दुनिया और जहाँ कोई रीटेक नहीं,

दर्द असली जुबां पर उफ़ नहीं लाते हैं।

सरहद पर सीना तान बर्फीली हवाओं में,

दुश्मन को पल भर में धूल चटाते हैं।

कोई कैमरा न होता बस देशप्रेम वश,

खुद जागकर हमको चैन से सुलाते हैं।



बंदूक की गोलियों से विचलित हुए बिना

असली विस्फोट के समक्ष भी मुस्कुराते हैं।

चोटियों पर, जहाँ साँस लेना भी मुश्किल है,

वहाँ पर भी हँस-हँस समय वो बिताते हैं।

घर के जरूरतों को सीने में दफन किए

भारत माता का कुँवर मान वो बढ़ाते हैं।

-संदीप सिंह कुँवर

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37 मिनट पहले