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प्रथम सुअवसर जीवन का

Sandeep Singh

Sandeep Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            है प्रथम सुअवसर जीवन का मेरा कविता पाठ सुनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा के मंच पर प्रस्तुत कर दिल के भावों को दिखाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता हूं किन भावों को कविता के रूप में लाऊं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पर डालूं प्रकाश यहां किसे सब लोगों को दिखाऊँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर भाव प्रदर्शित प्यार क हो सबको मैं स्वयं में समा लूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार स्वयं में पा लूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ हो जाएगा अपना अपने में सबको पाऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा मेरा का बंटवारा दुनिया से हटा ले जाऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब में ही अपनापन होगा विद्वेष नहीं रह जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश्मीर इजराइल फिलिस्तीन का बंटवारा मिट जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पक्ष न होगा कहीं भारी यूएस यूके चाइना रसिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम प्रवाह परस्पर हो सब होंगे परस्पर मन बसिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तरोत्तर उन्नति संस्कृत की हो नैतिकता को लिए हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब पश्चिम की खाई को भरकर के बराबर किए हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिशील विकास सतत होगा पीढ़ी का फैसला न होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वस्व प्रेम में मय होगा इससे तो अलग कुछ ना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना सबसे ऊपर प्रेम ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में खुशियां लाने का ईश्वर का ऐसा नेम ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता हूं समापन प्रेम से ही कुछ और स्पर्श नहीं होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे प्यार इस जग में सदा प्रभु से अरदास यही होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारा सब में यह प्यार ही भर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाए स्वर्ग यह वसुंधरा जन्म लेना इस पर तर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवस व माया की लालच सारे ही दिल से निकल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा हो बस प्रेम की ही सभी लोग इसी में मिल जाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदीप को है यह स्वप्न दिखा सरकार प्रभु कर दो इसको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रहें सभी सद्भाव सहित इस भावना से भर दो सबको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संदीप सिंह 'कुँवर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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