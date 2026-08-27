नौटंकी के मंच पर

नौटंकी के मंच पर खेल रही है चुड़ैल

आने वाली है उसमें एक और बिगड़ैल

खेले जा रहे पाठ को मिलेगी कैसी दिशा

देखते हैं सूर्योदय होगा या आएगी निशा

-कुँवर संदीप सिंह

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1 hour ago