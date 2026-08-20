मारकर जमीर को

बन रहे हो अमीर

मारकर जमीर को

कब तक सराहोगे

नकली तकदीर को

अंत में पाओगे कुंठा

घुटन पीड़ा आत्मग्लानि

तब लौटने की राह भी

हो जाएगी सुनसान

-कुँवर संदीप सिंह

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42 मिनट पहले