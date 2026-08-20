किये बिना भी

किये बिना भी कभी

हो जाता है प्यार

पर मत जाने दो उसे

सीमा के पार

लालच से उसके आए

जीवन में हानि

अंत में मिलती है घुटन

बेचैनी आत्मग्लानि

-कुँवर संदीप सिंह

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41 minutes ago