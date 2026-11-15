ऐसे रिश्ते कहाँ किसको

जो चलते रहें अंत तक

और उसके बाद भी

ऐसे रिश्ते कहाँ किसको

नसीब होते हैं

-कुँवर

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37 minutes ago