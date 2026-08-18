हिंदी की बिंदी

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Sandeep Singh

Sandeep Singh

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                            चलो हिंदी के बिंदी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक तुमको दिखाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपी तस्वीर प्यारी सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोलकर सामने लाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तस्वीर जिसको हर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जाने वह पहचाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना देखा हो कभी पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी अपना उसे माने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तस्वीर के रंग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखे सबको ही रंग अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे मिलने में सबका ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साकार हो सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जोड़ती काश्मीर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कन्याकुमारी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी में ही हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाती है खुमारी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अंग्रेजी कहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे गोरों ने लाया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गोरे थे यह गोरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा भ्रम फैलाया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस भ्रम में बहक कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं कुछ हो गए बहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजी के दिखावे से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं चमकाते अपने चेहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हिंदी सी वैज्ञानिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कोई भी भाषा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लिखते हैं वही बोलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कोई तमाशा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को ही अपना मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन से अपनाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे में छोड़ अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैर में फंसाते मत जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नष्ट कर अपनी मर्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं भी हंसते मत जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है विस्तार जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे और कसते मत जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख लो कितनी भी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुँवर हिंदी को रखो दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरो अनुभूति का आनंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जीवन की महफिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- कुँवर संदीप सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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