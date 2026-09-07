भांप लेता हूँ

क्या देखते हो यह तो

मुझको पता नहीं

क्या सोचते हो कुछ तो

मगर भांप लेता हूँ

-कुँवर

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14 minutes ago