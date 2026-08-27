ऐसी रुचियाँ त्याग दो

ऐसी रुचियाँ त्याग दो

जो रच न सकें जीवन को

पल भर को आनंद दें

फिर ग्लानि से भरें मन को

-कुँवर संदीप सिंह

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एक घंटा पहले