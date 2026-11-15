अभिलाषा के अनुरूप मानव सुख-दुख सहता है

अभिलाषा मेरी हो या अभिलाषा आपकी

अभिलाषा में ही बसती सारी आशा आपकी



अभिलाषा यौवन की या अभिलाषा बचपन की

अभिलषा वेश की हो या अभिलाषा हो मन की



अभिलाषा पर ही तो यह सारा संसार टिका है

अभिलाषा जीवन रूपी दीपक की वर्तिका है



अभिलाषा में रहती जीवन की सारी चंचलता

अभिलाषा जीवन फुलवारी की प्यारी सी लता



अभिलाषा हो उत्तम तो यह जीवन उत्तम रहता है

अभिलाषा के अनुरूप मानव सुख-दुख सहता है



अभिलाषा आवश्यक अगली पीढ़ी के ध्यान की

अभिलाषा पूरी हो सबकी कृपा हो भगवान की

-संदीप सिंह कुँवर

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34 मिनट पहले