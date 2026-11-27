देख के फिर ना रोया करना रूठ जाए गर अपने ही।।

छूट गए सब यार बादशाह टूट गए सब सपने भी।।

क्या जाने क्या लिखा था के रूठ गए सब अपने भी।।

रफ़्ता रफ़्ता उम्र घट रही और रफ़्ता रफ़्ता साँसे भी,,

रफ़्ता रफ़्ता जान जा रही बस टूट रहे अब घुटने भी।।

ऐसे ही गर चलता रहा तो लगता नहीं के जान बचे,,

रह गया तन्हा घर में आख़िर दूर लगे सब रहने भी।।

क्या सोचा था इस दुनियाँ को छोड़ एक दिन जाना है,,

जिनपे दिल को गुमाँ रहा था लूट गए सब सपने भी।।

जलती लौ को देख रहा हूं देखो कब तक जली रहे,,

तेल ख़त्म बस बाती रह गई रूठ गए जब अपने भी।।

अब लगता हैं सब कुछ झूठा मोल वक़्त का होता है,,

कौन किसी के लिए है मरता छूट गए सब मरते ही।।

याद रहे तो रख लेना कुछ वक़्त बचाकर अपना देव,,

देख के फिर ना रोया करना रूठ जाए गर अपने ही।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले