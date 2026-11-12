देना हो तो उतना ही देना जहां तक अच्छी सोच प्रभु।।

मुझको इतनी उम्र ना देना जो मैं किसी पर बोझ बनूँ।।

साँसें बस इतनी काफ़ी है जब तक अपना रोज़ करूं।।

कब तक कोई साथ हैं देता यां थक जाता है हर कोई,,

जब तक ही अच्छा हूं मैं जब तक सबका ओझ भरूं।।

एक पैर पर खड़ी ज़िंदगी एक पैर पर क़िस्मत अपनी,,

हाथों को सर पर रख कर मैं नाम ख़ुदा का रोज़ जपूं।।

अब लगता हैं ज्यादा कट गई थोड़ी सी बाकी रह गई,,

यही सोचके डर लगता हैं क्या दिल में कोई खोट रखूँ।।

रहबर अपना कोई नहीं यहाँ जिसे भी देखूँ हरीफ़ लगे,,

किस किसको समझाऊंगा बस पत्थर आगे भोग रखूँ।।

अब तो अपना घर तक मुझको लगता हैं वीराना सा,,

जिसको कुछ भी कह देता हूं रगों में लगता सोज़ लहू।।

बहुत सोच कर ही कहता है मौला तुझसे ये तेरा देव,,

देना हो तो उतना ही देना जहां तक अच्छी सोच प्रभु।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले