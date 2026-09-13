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दिल ऐसे उलझ रहा हैं अनसुलझे सवाल में।

सुनील देव

सुनील देव

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                            कितना कुछ बदल गया है इन बीस साल में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पे कहीं रौनकें तो कोई खस्ता हाल में।१।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आए थे तो दिल में थी हज़ारों ख़्वाहिशें,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ की पूरी हुई तो कुछ रह गए सवाल में।२।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ढो रहा है ख्वाबों की तस्वीर आजतक,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने बना लिया है मकाँ पिछले साल में।३।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक दौर था वो के किराए का घर ढूँढ रहे थे,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फँस गया है हर कोई अपने ही जाल में।४।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या होगा आगे सोचकर अब ज़िंदगी में यार,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ऐसे उलझ रहा हैं अनसुलझे सवाल में।५।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो अभी वहीं है जहां बिछड़े थे एक रोज़,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर जाके उदास है फ़िराक़ ओ विसाल में।६।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या रंग था चेहरे पे जब हम आए थे नए नए,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेदी झलक आयी है आज दाढ़ी के बाल में।७।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर पहुँचने की आरज़ू में जो साथ छोड़ गए,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाए वो भी मिलने शायद अब के साल में।८।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवाह नहीं है कल की देव बस रफ़्तार ना रुके,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती रहे ये रेल यूँही कोई ना फँसे बवाल में।९।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुनील देव,
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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