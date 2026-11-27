हाथों में अब ज़ाम मर्ग का वाइज़ के दिन बचे हैं अपने।।

अब शिफारिश के ना गुज़ारिश के दिन बचे है अपने।।

अब तो लगता बस आज़माइश के दिन बचे है अपने।।

चाँद सितारें भी नूर ए नज़र कब तलक रखते शब भर,,

अब तो लगता हैं बाक़ी नुमाइश के दिन बचे हैं अपने।।

दूर होने को जब चाहो हो जाओ हमें क्या करना यारों,,

अब तो बस गिनती के बीस बा'इस दिन बचे है अपने।।

दैर में सुनता हैं ना काबे में ना कलीसे में कोई अपनी,,

अब तो ले दे कर कुछ आसाइश के दिन बचे हैं अपने।।

कितना समझाया है के आ जाओ फिर मिले ना मिले,,

कौन समझेगा कितने गुंजाइश के दिन बचे हैं अपने।।

सबने अपने हिस्से के ही उठाए हैं यहाँ ग़म के सिक्के,,

अब चले ना चले मगर रिहाईश के दिन बचे हैं अपने।।

क्या जाने है वो दर्द किसी का जो शब भर हँसते देव,,

हाथों में अब ज़ाम मर्ग का वाइज़ के दिन बचे हैं अपने।।

-सुनील देव

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले