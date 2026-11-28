निशाना फिर से लगाना चाहिए था।

सबको दिल से लगाना चाहिए था।।

चराग़ ए इश्क़ जलाना चाहिए था।।

अब क्या ढूँढते हो कुछ भी नहीं है,,

ये जो टूट गया बचाना चाहिए था।।

हाँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है,,

मुक़द्दर को आजमाना चाहिए था।।

तुम्हें क्या लग रहा है खो गया सब,,

ख़्वाब फ़िर से सजाना चाहिए था।।

उदास होने से यहाँ कुछ नहीं होता,,

बेवज़ह सही मुस्कराना चाहिए था।।

क्या रखा है अब उस पुराने मकाँ में,,

लौट कर इक बार जाना चाहिए था।।

संभल जाते अगर ठोकर ना खाते,,

खुद को ज़ख्म दिखाना चाहिए था।।

गुज़ारी रात सारी रो रो कर के यूँही,,

चाँद को छत पर बुलाना चाहिए था।।

अगर धोखा मिला तो क्या हुआ देव,,

निशाना फिर से लगाना चाहिए था।।

-सुनील देव

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17 मिनट पहले