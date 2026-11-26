अफ़सोस जाँ मिली और मरते रहे।।

ख़्वाब बनते रहे और बिगड़ते रहे।।

हम भी आपस में बस झगड़ते रहे।।

कितना सोचा था साथ रहेंगे कभी,,

रास्ते मिलते रहे और बिछड़ते रहे।।

क्या कमी रह गई थी चाह में मेरी,,

उम्र भर लकीरों से हम लड़ते रहे।।

ग़म ने सच कहा था कभी ए दिल,,

क्यूँ बेवज़ह गफ़लतो में पड़ते रहे।।

ख़्वाब तो ख़्वाब है जानते थे मगर,,

बस अँधेरों में रोशनी से लड़ते रहे।।

शाम होते ही उनकी याद के साए,,

पलकों से रह रहके यूँही झड़ते रहे।।

उनकी बातों पर यक़ीन करना था,,

दिल की कहने में हमेशा डरते रहे।।

अगर चाहते तो शायद बच भी जाते,,

क्या करें ताउम्र दिल की सुनते रहे।।

अब तो बस नाम ही रह गया है देव,,

अफ़सोस जाँ मिली और मरते रहे।।

-सुनील देव

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22 मिनट पहले