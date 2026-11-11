इक दिन वो ही सुनेगा तेरी आकर अपने दिल की बात।।

कहते कहते रुक जाते हैं अकसर अपने दिल की बात।।

कोई सुने ना कोई सुनेगा यहाँ पर अपने दिल की बात।।

सबके दिल में ग़म रहता है इक चाहो तो पूछो सब से,,

आंखों से समझोगे तुम भी पढ़कर उनके दिल की बात।।

रोक सका ना रोक सका है दो दिल एक होकर ही रहते,,

गर कहनी है कह दो उनसे हँसकर अपने दिल की बात।।

जब तक दिए मे तेल है तेरे बस तब तक ही तू रौशन हैं,,

क्या बैठा तू सोच रहा है सच कर अपने दिल की बात।।

बहरों की बस्ती में किसको अपना हाल ए दिल सुनाता है,,

तुझको ही सुननी होगी यां रुककर अपने दिल की बात।।

सागर की लहरें भी साहिल तक आती है चली जाती हैं,,

कुछ तो कहना चाहती होगी छूकर अपने दिल की बात।।

किस जंजाल में उलझा है तू छोड़ दे कुछ ना होना देव,,

इक दिन वो ही सुनेगा तेरी आकर अपने दिल की बात।।

-सुनील देव

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48 मिनट पहले