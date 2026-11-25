करता मै करता क्या??

एहसास किस तरह के हैं,

मैं सोचता हूं क्या,,

किस हर्फ़ में बताऊं तुम्हे,

है हाल दिल का क्या??

मजमा लगा हुआ है ,

आस पास चारों ओर,,

फिर भी नजर तलाश रही,

कोई पुराना ठौर,,

तय कौन कर रहा,

कि जंचता है मुझपे क्या,??

कुछ रास्तों से मैं,

जब भी गुजरता हूं,

निशान बीते पल के

देखकर ठिठकता हूं,,

वो वक्त बीते पल का

कहता है मुझसे क्या??

खुद का मैं दोष दूं,

या कहूँ मन की ख्वाहिशें,,

पूरी तरह मुकाम पे,

कब्जे की चाहतें,,

इन आजमाइशों से

निकलता है आखिर क्या??

बनने की जगह सब कुछ,

बिगड़ता चला गया,

मै भाग्य और तुमसे ,

बस लड़ता ही रह गया,,

वश में हमारे था नहीं ,

तो करता मै करता क्या??

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एक घंटा पहले