अनायास ही

मेरे हिसाब से ,दांव पर

बहुत कुछ लगा था,,

मगर मैं शायद गलत था,

मै कभी पूरी तरह से,

समझ ही नहीं पाया,

जिसे जगा रहा था,

वो तो अपने हित में,

बहुत पहले से ही जगा था।।

गलतियां जब लगातार हों,

तो वो अंजाने में नहीं होतीं,

और फिर वो एक पुल बन जाती हैं

दो लोगों के बीच आने जाने के,

फिर वो पुल एक दिन,

चरमरा के टूट जाता है,

और बीच में छोड़ जाता है,

दूरियों,गलतफहमियों की,

एक न पट सकने वाली खाईं,

तब पता चलता है कि ,

मैं तो अनायास ही परेशां था,

जिसे अधपका समझता था,

वो तो पूरा पका था।।

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एक घंटा पहले