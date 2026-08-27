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नारी तू सर्व ज्ञानी है

Samradhi Malpani

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                            नारी तू सर्व ज्ञानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना तुझ में भी खामी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू संशोधन करती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर निरा मूर्ख प्राणी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्व समर्थ होना उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोझिल होना उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारी है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी तो अधुरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संग ही तो पूरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा सच तेरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा सच उसका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा सच कौन जानता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू धीरज है, वो प्रयास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू शक्ति है, वो रूपक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चोटिल है, वो क्षमा - प्रार्थी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझ से ही तो उसे एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर गुजरने की ललकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पात्र है तो उस के जीवन का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखन तू ही तो करती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा जग भी तो उस बिन सूना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी किलकारी उसका देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी तो सब जानती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू सर्व ज्ञानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर को इंसा, इंसा को प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही तो बनाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी तू सर्व ज्ञानी है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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