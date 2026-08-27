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तो क्या किसी को भगवान मिलेगा कभी?

Samir Kumar

Samir Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिल के अंदर उठते हैं तूफ़ान कई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अल्फ़ाज़ बनाने में डर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे सुनाऊँ हाल-ए-दिल अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब एहसास जताने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बदला, साल बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बदले, यार बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कभी अपना समझा था दिल ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अब दिल में बसाने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई से रिश्ता पुराना है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी महफ़िलों में जाने से डर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आकर थाम न ले हाथ मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी को पास बुलाने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मंदिर भी थे अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुद्वारे भी थे अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्जिद भी अपनी लगती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की पहली किरण पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते थे सुर बस रब के ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस दर पर रखूँ सिर अब अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस नाम से माँगूँ दुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पहचान न पूछ ले कोई मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपना धर्म बताने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हम भी भाई-भाई थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही आँगन के साए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही आँखों में नफ़रत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने ज़ख़्मों की परछाईं लिए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ढूँढता हूँ गुनाह अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सदियों का हिसाब लिए बैठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज की बात करना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कल की किताब लिए बैठे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर सिमटकर कमरे हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरों के बाहर ताले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पड़ोसियों को घर से बढ़कर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं के दिल काले हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारें ऊँची होती गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन छोटे होते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर तो सबके अपने रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस लोग पराए होते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं हिंदू मुसलमान से डरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मुसलमान हिंदू से लड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सिख को शक की नज़र मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कोई ईसाई से नफ़रत करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बदल गए, चेहरे बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत के बहाने वही पुराने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान मरते देखे हैं हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ुदा के नाम सुहाने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों की इस भीड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान ही ताक लगाए बैठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाथ में पत्थर देखा है मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में ख़ंजर छुपाए बैठे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेज़ुबानों को देखो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत अब भी ज़िंदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ता वफ़ा में फ़र्क नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिंदा मज़हब से अछूता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखों में प्यार देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को इंसान बताने में डर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जिन्हें समझदार कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी समझ पर हर्षाने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा के दर जाते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हिफ़ाज़त की दुआ करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाहर क़दम बढ़ाते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद ख़ुदा की रक्षा के लिए लड़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी अजीब इबादत है ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा अजीब ज़माना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा को बचाने निकले हैं सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसान से ही बचना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ने बहुत कुछ सिखाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा पढ़ना आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन अपना, कौन मतलब का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थोड़ा समझ में आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इतनी उम्र जीकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात समझ नहीं आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को इंसान रहने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर किस बात की लड़ाई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मोहब्बत बाँटी थी हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पहचानें हैं बाँट रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दिल जोड़े थे हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सरहदें हैं काट रहे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका ख़ून लाल है फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम देखकर रंग बदल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान पहले मर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब बाद में याद आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने दुनिया देखी है बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सपनों से भी डर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल शायद कुछ बेहतर होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उम्मीद पर भी डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत भी गुनाह लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच इतना अकेला है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहना भी ख़तरा लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस एक सवाल बचा है दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका जवाब कोई देता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर इंसान ही न बचा इस धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या किसी को भगवान मिलेगा कभी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जी लिए इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ये दुनिया वही रही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी को अपना कहते थे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मिट्टी में अब वो ख़ुशबू रही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत का अब कोई ख़ौफ़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ख़ौफ़ कोई अँधेरों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ जगे कभी इंसानियत की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हो जाऊँ अमर मैं लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया तेरी में, ऐ मालिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लौट के आने में डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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