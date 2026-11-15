तभी तो हर छोटी-बड़ी चीज़ की क़द्र पता चलती है।

अकेले रहने से चीज़ों की क़द्र पता चलती है,

खामोशी में घर की चहल-पहल की क़द्र पता चलती है।



माँ और बहनों से दूर होने पर,

उनकी आवाज़ की क़द्र पता चलती है।



अकेले में ख़ुद से बातें करने पर,

लोगों से भरे घर की क़द्र पता चलती है।



बाज़ार का खाना या पाँच सितारा होटल में रोज़ खाने पर,

घर के सादे खाने की क़द्र पता चलती है।



जेब में पैसे न होने पर,

पिता के उस सहारे की क़द्र पता चलती है।



दूरियाँ होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में,

तभी तो हर छोटी-बड़ी चीज़ की क़द्र पता चलती है।

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एक घंटा पहले