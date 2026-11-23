धर्म-सुधा बरसाय जग, हरहु सकल दुख पीव॥

आवाहन

सप्त चिरंजीवी हितकारी, दिव्य अमर आत्मा सब भारी।

युग-साक्षी तुम जग आधारा, मेटहु कलियुग संकट सारा॥

सिय-अहिल्या-द्रौपदी पीरा, लखि हनुमत अतिशय बलबीरा।

धरहु रूप सुंदर सुखकारी, करहु आज नारी उद्धारी॥

रावण राज अनीति निहारी, नीति-अगार विभीषण भारी।

कलियुग नृप को नीति सिखाओ, धर्म-विधान सु-राज चलाओ॥

भीष्म-द्रोण-कर्ण गुरु अपारा, परशुराम की सुनो हुंकारा।

कलियुग दानव दलन निमित्ता, करहु महासंहार सुचित्ता॥

वामन पग बलिदान निहारा, बलि अमरत्व देन दातारा।

कलियुग छल-अज्ञान नशाओ, दान-सत्य आचार सिखाओ॥

वेद-रचयिता व्यास अवतारी, द्वापर धर्म-विषाद विचारी।

प्रकट होहु पीयूष सुधा धर, सत्य-ज्ञान अरु दान सिखा कर॥

कुरु कुल पतन अधर्म निहारा, कृपाचार्य आचार उजियारा।

दरशन देहु सुधा संग आओ, ज्ञान अमृत जग में बरसाओ॥

गुरु द्रोणाचार्य सुत प्यारा, पाप-दंड अवतार तुम्हारा।

पाप युगों तक भोग नशाता, यह जग को उपदेश सुनाता॥

कलियुग संकट घोर अपारा, जागो अमर असीम उदारा।

भारत-भूमि पधारहु प्यारे, बरस सुधा सुख होय हमारे॥

कलियुग तम मिट जाय सब, जागहु सप्त चिरंजीव।

धर्म-सुधा बरसाय जग, हरहु सकल दुख पीव॥

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एक घंटा पहले