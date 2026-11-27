वापस काश ये बचपन आए

वापस काश वो बचपन आये

जिसको सब फिर जीना चाहे

रखे फिर हम होठो पर हसी भरी बाते

जो पकड़ना हम अपनी परछाई चाहते



वे दोस्तो की प्यारी यादे

जिनके साथ खेलते हो जाती राते

वे राजा-रानियों की कहानी

जो हमे दादा-दादी ने सुनाई



छोटे छोटे रखते थे ख्वाब

जो सपने में परियों का करते इंतजार

रहता न था भेद कोई मन में

हर किसी से करते बाते हस के



बसती है दिल में हमेशा इसकी यादे

चांद को भी मामा कहकर थे बुलाते

तभी बच्चों को भगवान का रूप बताए

वापस काश वो बचपन आये !

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38 मिनट पहले