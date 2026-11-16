छात्रों से रोशन होगा, दुनिया का हर द्वार।

किताबों के पन्नों में, ख़्वाबों का संसार है,

युवाओं के कंधों पर, भविष्य का भार है।

इन आँखों में उम्मीदें हैं, मन में विश्वास है,

कुछ कर गुजरने का, हरेक में एहसास है।



कभी संघर्ष से, कभी "हालात" से भिड़ते,

ज्ञान की रोशनी लेकर, अंधेरों से हैं लड़ते।

कभी प्रश्न बन जाते, कभी उत्तर बन जाते,

अपनी मेहनत से वह, इतिहास रच जाते।



न उम्र की सीमा हैं , न सपनों की दीवार,

शिक्षा ही खोलती है, उन्नति के सब द्वार।

गुरु का आशीर्वाद हो, माँ-पिता का प्यार,

मेहनत के पंखों से, छू लो वह आसमान।



छात्र कल के नेता, वैज्ञानिक-विचारक हैं,

समाज में नई दिशा के, सच्चे सूत्रधार हैं।

उनके सपनों को मिलें-अवसर व सम्मान,

तब बनेगा देश हमारा, सुंदर और महान।



न भेदभाव हो, न "शिक्षा" से वंचित कोई,

बच्चों को मिले अवसर, प्रतिभा ना खोई।

ज्ञान, विवेक और संस्कारों का हो संचार,

छात्रों से रोशन होगा, दुनिया का हर द्वार।



आओ मिलकर आज ये संकल्प दोहराएँ,

शिक्षा की अलख, सपनों को पंख लगाएँ।

छात्रों का सम्मान हो, ये हमारा अभियान,

अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस हैं, सबको प्रणाम!

-संजय एम तराणेकर



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एक घंटा पहले